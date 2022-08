Barzaghi: «Inter squadra vera. Con la Lazio la prova del nove»

Il giornalista Barzaghi ha analizzato questo prime due giornate dell’Inter, proiettandosi poi al match con la Lazio

«La notizia migliore per Inzaghi è che la Lu-La sia sempre la Lu-La, ovvero che performa in maniera notevole. Lukaku da profondità e allunga le difese avversarie e con ciò crea occasioni anche per i compagni. È interessante vedere come Dzeko possa vivere questa situazione. Il bosniaco non è più titolare, ma è un giocatore importante e ieri quando è entrato lui, così come Correa, ha dimostrato di avere il piglio giusto. Hanno determinato il gol del 3-0. Ha fatto bene Gagliardini e ha fatto bene Asllani. Adesso arriva la prova quella vera, contro la Lazio a Roma».