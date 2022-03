Balotelli sicuro: «Italia? Io magari un gol l'avrei fatto...»

Balotelli ha detto la sua sull’eliminazione della Nazionale e sulle tante critiche ai giocatori e a Roberto Mancini

Balotelli ha detto la sua sull’eliminazione della Nazionale e sulle tante critiche ai giocatori e a Roberto Mancini. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

ATTACCO STERILE – «Io manco quando si perde. Prima della partita nessuno pensavo a me. Ho visto Italia-Macedonia e ci sono state tante occasioni. Io sotto porta sono bravino e un gol magari l’avrei fatto. Poi comunque capita che la palla non entri e non ho detto che un singolo giocatore come me cambiava tutto».

MANCINI – «Il Mondiale era a dicembre e la possibilità di andare c’era. Facendomi vedere magari potevo ottenere la convocazione. Mancini? Ci sta che la gente sia delusa, ma non si può dimenticare l’Europeo. Sicuramente merita di restare».