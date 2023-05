Diamanti ringrazia un ex Lazio: «Mi ha portato in Nazionale e formato per la Serie A»

L’ex fantasista ha svelato dei retroscena della sua carriera calcistica in Italia

In seguito al suo addio al calcio, Alessandro Diamanti, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport alcuni retroscena della sua carriera, in cui ha ringraziato Stefano Pioli, ex allenatore della Lazio e suo ex allenatore ai tempi di Bologna.

LE PAROLE- «È difficile fare un nome, tutti avevano pregi e difetti. Ho avuto tantissimo tecnici, Bisoli per me è stato come un fratello maggiore, mi ha fatto capire la differenza tra essere un calciatore e essere una persona che tira calci a un pallone. Poi Pioli a Bologna mi ha formato per la Serie A e mi ha portato in Nazionale, poi dico Prandelli, proprio nell’Italia, che mi ha sempre trattato come un giocatore importante sia per il campo che per lo spogliatoio«