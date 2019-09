Diabolik, la sorella Angela: «Ringrazio le istituzioni che hanno permesso di dar vita allo spettacolo per Fabrizio»

Le parole della sorella di Diabolik

Il derby della Capitale si è concluso ma le emozioni che il match ha suscitato rimangono. Rimane soprattutto il bellissimo tributo fatto dalla Nord in ricordo di Diabolik. La sorella di Fabrizio Piscitelli ha così commentato ai microfoni di Adnkronos.

«Ringrazio le istituzioni, in particolare il prefetto e la Digos, che hanno permesso a tutti i tifosi di realizzare dentro lo stadio un grandioso spettacolo di civiltà in onore di Fabrizio. Voglio porgere i miei complimenti a coloro che si sono impegnati e dedicati a far sentire così presente mio fratello con una coreografia davvero emozionante e spettacolare».