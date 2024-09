Dia PUNTA quel record: il traguardo nel MIRINO per Fiorentina Lazio. Di COSA si tratta

Dia punta un nuovo record in Fiorentina Lazio: il senegalese mette quel traguardo nel mirino per il match. Tutti i dettagli

Boulaye Dia punta un nuovo record in vista del match con la Fiorentina, fissato oggi per le ore 12.30 al Franchi. L’attaccante della Lazio, a meno di clamorose novità, dovrebbe partire ancora dal primo minuto in posizione di trequartista.

Giocherà contro i viola, sua vittima preferita in Serie A con quattro gol segnati (così come Saint-Etienne e Rennes in Francia). Con un’altra rete, quella toscana diventerebbe quindi la squadra più colpita in assoluto nella carriera dell’ex Salernitana.