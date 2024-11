Dia, malaria di lieve entità per lui: esami a Dakar per l’attaccante

Boulaye Dia alle prese con la malaria in Senegal: l’attaccante della Lazio è sotto esame a Dakar, ma filtra ottimismo

Boulaye Dia ha contratto la malaria nel ritiro della nazionale senegalese e per questo motivo salterà gli impegni contro il Burkina Faso.

L’attaccante della Lazio, come riportato dall’ANSA, al momento si trova a Dakar per iniziare le cure e poi tornerà a Roma il prima possibile. In attesa del risultato degli esami quello che filtra è che l’attacco di malaria sia di lieve entità.