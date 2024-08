Dia Lazio, raggiunto l’ACCORDO TOTALE: l’attaccante ha detto di SI’. Mancano solo firme e annunci. Le ultimissime

Come riporta il Corriere dello Sport, mancano solo le firme e gli annunci, ma ieri pomeriggio sono stati definiti e raggiunti totalmente gli accordi per il colpo Dia. L’attaccante senegalese e i suoi agenti hanno detto sì alla Lazio. Per ora si tratta di un’intesa verbale, ma da Formello è trapelata finalmente un’adesione piena e convinta.

Nel giorno del dentro o fuori, la risposta è stata positiva. Lotito e Fabiani si sono concessi un filo residuale di prudenza prima di dare per fatta l’operazione: è quasi fatta, ma i dubbi e i timori sono caduti. Soltanto ieri mattina l’operazione era considerata a potenziale rischio.