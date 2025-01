Dia Lazio, l’attaccante è in grande forma: la statistica che fa invidia a tutta la Serie A

Dia Lazio, secondo gol consecutivo per l’attaccante biancoceleste e anche un grande assist per Zaccagni contro il Verona. I suoi numeri

Boulaye Dia è tornato ad incidere come ad inizio campionato. Non segnava da novembre, poi la rete al Como ed il gol più assist, per la prima volta da quando veste la maglia biancoceleste, contro il Verona.

Come riporta Il Corriere dello Sport, l’attaccante della Lazio è primo in Serie A per percentuale realizzativa. Infatti, tra i giocatori con almeno cinque gol all’attivo, il senegalese ha segnato 6 reti con 17 tiri, ben 35.29% di precisione.