Dia a LSC: «Il primo tempo l abbiamo giocato bene ma il rosso della ripresa a Tchaouna...»

Dia, l’ex Salernitana ha parlato alla fine della partita con il Como analizzando la prestazione della squadra: le sue parole

Alla fine della partita pareggiata con il Como da parte della Lazio, ai microfoni di LSC ha parlato Dia al quale non è bastata la rete che aveva portato il parziale vantaggio dei biancocelesti. L’ex Salernitana analizza cosi la partita

PAROLE – Importante trovare il gol per un attaccante, questo è il lavoro di un attaccante. Se fai gol la gente te lo chiede sempre. Stasera era una gara difficile. Il primo tempo abbiamo fatto bene, all’inizio della ripresa abbiamo preso un rosso e dovevamo adattarci alla situazione.

Ho detto a Guendouzi di urlare di più, perché abbiamo mancato quell’occasione di fare il 2-1. Quando sei in inferiorità numerica devi mettere il cuore e abbiamo avuto anche qualche occasione per segnare ma la fortuna non è girata.

A Tchaouna ho detto che deve alzare la testa perché fanno parte del calcio queste cose. Lui è giovane, ma non era fallo quel secondo giallo. Deve dimenticare e pensare al prossimo allenamento e alla prossima partita.

Ogni gara ha un avversario che viene sul campo per vincere come noi. Alla fine ogni squadra deve trovare la soluzione, a volte controlliamo la partita come nella prima parte. la ripresa l’abbiamo iniziata male e alla fine ci abbiamo messo il cuore per i tre punti ma non era facile