Dia Lazio, le pagelle dell’attaccante: il doppio errore sull’1-0 condanna i biancocelesti

Le pagelle di Boulaye Dia nel pareggio contro l’Atalanta: serata da dimenticare per l’attaccante che spreca due occasioni per il 2-0

Di solito i cambi sono l’arma in più di Marco Baroni, ma ieri in Lazio Atalanta Dia non è riuscito a incidere in positivo sulla partita, ma anzi sprecando due palloni che potevano portare al 2-0. Di seguito le sue pagelle, concorde nell’indicarlo il peggiore in campo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Ha sulla coscienza (2 volte) il mancato 2-0. Prima liscia la palla gol servitagli da Castellanos. Poi tira (Carnesecchi para) anziché servire Taty tutto solo».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Entra e liscia abbastanza clamorosamente il 2-0: non prende la porta, non colpisce proprio la palla. Ci riprova di potenza, Carnesecchi stoppa tutto».

TUTTOSPORT 5 – «Liscia clamorosamente lo 0-2 a due passi dalla porta».

IL MESSAGGERO 4.5 – «Entra e sbaglia un gol a un metro dalla porta. Poi conclude invece di mandare in porta Castellanos e l’Atalanta pareggia».

CORRIERE DELLA SERA 5 – «Si mangia un gol e non vede l’assist per Castellanos nella fuga verso Carnesecchi. Poteva timbrare una notte speciale, avrà fatto fatica a prendere sonno pensando ai suoi errori».

LA REPUBBLICA 5 – «Si divora il 2-0 in contropiede. Sarebbe stato il colpo del ko».