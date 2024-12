Dia Lazio, retroscena verso Napoli: subito titolare ma... E vuole replicare quel gol messo a segno al Maradona

Dia Lazio, il retroscena sul senegalese verso il match di questa sera contro il Napoli. Vuole replicare quel gol: il ricordo

Come analizza la Gazzetta dello Sport, Boulaye Dia sarebbe dovuto partire dalla panchina in un primo momento contro il Napoli, ma alla fine riprenderà regolarmente la sua maglia da titolare nell’undici che scenderà in campo dal primo minuto.

Il senegalese punta a ripetere, con la maglia della Lazio, il gol messo a segno al Maradona nel 2023, che rinviò i festeggiamenti di uno Scudetto atteso dagli azzurri da oltre 20 anni. Vista la buona forma, Baroni ha deciso di affidarsi nuovamente a lui.