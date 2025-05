Dia Lazio, amuleto o fortuna? Con il centravanti in campo non si perde mai! Il dato sui biancocelesti

Dia Lazio potrebbe essere lui il giocatore della svolta? La super statistica dei capitolini con in campo l’ex Salernitana

A consegnare i tre punti alla Lazio nella sfida di ieri contro l‘Empoli al Castellani è stato il centravanti biancoceleste Boulaye Dia il quale ha messo la propria firma sul match dopo neanche un minuto di gioco. La sua rete è poi stata decisiva per vincere la sfida, mantenendo i biancocelesti a quota 63 punti, insieme alla Roma e alla Juventus.

Si tratta dell’11° successo stagionale nel quale Dia ha segnato la terza rete nelle ultime quattro partite. Inoltre i biancocelesti, stando alle parole de Il Messaggero, hanno segnato in 30/35 partite in stagione, peggio solo dell’Inter che è andata in gol una volta in più.