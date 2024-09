Dia MEGLIO DI SALAH: i NUMERI dell’attaccante che fanno FELICE la Lazio

7 gol in 7 partite per Boulaye Dia: ai cinque con la Lazio si aggiunge la doppietta con la Salernitana: il migliore calciatore Africano nei top 5 europei

Con il gol contro il Torino sono 7 gol su 7 partite per Boulaye Dia in tutte le competizioni in questo avvio di stagione. L’attaccante, passato negli ultimi giorni di mercato dalla Salernitana alla Lazio, ha avuto ancora il tempo di segnare in amaranto in Coppa Italia contro lo Spezia una doppietta: da lì sei partite in biancoceleste e cinque gol: 3 nelle cinque presenze in Serie A e in Europa League doppietta contro la Dinamo Kiev.

Questi sette gol lo rendono, come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore africano ad aver segnato più reti in tutte le competizioni nei maggiori cinque campionati europei.