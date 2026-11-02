Dia è rinato al Rennes! Tre gol consecutivi e cinque reti in dieci presenze: l’ex biancoceleste vola in Francia

Lazio, Boulaye Dia protagonista con il Rennes tra Ligue 1 ed Europa League: dopo l’addio estivo ai biancocelesti, l’attaccante ha ritrovato continuità e una grande efficacia sotto porta

Tre partite consecutive a segno, cinque gol in dieci presenze e un avvio di stagione che sta facendo parlare di sé anche lontano dall’Italia. Boulaye Dia sembra aver trovato al Rennes le condizioni ideali per rilanciarsi dopo l’esperienza alla Lazio, conclusa nei primi mesi della nuova stagione. L’attaccante senegalese, che aveva iniziato il campionato ancora con la maglia biancoceleste, sta vivendo un periodo particolarmente positivo in Francia. L’ultima conferma è arrivata il 30 ottobre contro il Nizza, quando ha trovato la terza rete consecutiva dopo quelle realizzate contro Juventus e Strasburgo. Numeri che meritano attenzione, soprattutto considerando il poco tempo trascorso dal suo trasferimento.

Lazio, Dia lascia i biancocelesti e ritrova il gol: cinque reti con il Rennes

La stagione di Boulaye Dia era cominciata a Roma, dove l’attaccante aveva ancora indossato la maglia della Lazio nelle prime settimane del campionato. Prima del trasferimento al Rennes, il senegalese aveva raccolto tre presenze ufficiali con i biancocelesti: due in Serie A e una in Coppa Italia.

Poi il passaggio in Francia, una scelta che gli ha permesso di iniziare un nuovo capitolo della propria carriera. L’impatto con il Rennes si sta rivelando particolarmente positivo. Nelle prime dieci presenze complessive tra Ligue 1 ed Europa League, Dia ha già segnato cinque gol. Una media di una rete ogni due partite che racconta la ritrovata efficacia dell’ex attaccante laziale.

Il dato più interessante, però, riguarda la distribuzione delle marcature: dopo la doppietta di ottobre, Dia è riuscito a trovare il gol in tre incontri consecutivi, confermando un momento di forma eccellente.

Lazio, Dia protagonista contro Auxerre e Juventus: il rigore segnato ai bianconeri

Il primo grande segnale del suo ottimo periodo era arrivato lo scorso 11 ottobre, quando Dia aveva realizzato una doppietta contro l’Auxerre in Ligue 1.

Due reti importanti per prendere fiducia e dimostrare di poter diventare un riferimento offensivo per la formazione francese. Il senegalese non si è fermato lì. Il 22 ottobre, infatti, ha trovato la via del gol anche in Europa League, trasformando un calcio di rigore contro la Juventus.

Una marcatura dal significato particolare per un calciatore che conosce bene il campionato italiano e che, fino a poche settimane prima, vestiva ancora la maglia della Lazio. La rete contro i bianconeri ha inoltre aperto una serie positiva destinata a proseguire nei successivi impegni del Rennes.

Lazio, Dia non si ferma più: a segno anche contro Strasburgo e Nizza

Dopo il rigore realizzato contro la Juventus, Boulaye Dia ha continuato a segnare anche in campionato. Il 25 ottobre è arrivata un’altra rete contro lo Strasburgo, che ha confermato la sua capacità di incidere a pochi giorni di distanza dall’impegno europeo.

Cinque giorni più tardi, il 30 ottobre, l’attaccante ha completato la propria striscia andando a bersaglio anche contro il Nizza. Tre partite consecutive con almeno un gol, distribuite tra due competizioni differenti.

È proprio questa continuità a rendere significativo il suo rendimento. Non si tratta soltanto di una prestazione particolarmente brillante, come la doppietta contro l’Auxerre, ma di una sequenza di incontri nei quali Dia è riuscito a lasciare il segno. Per il Rennes, poter contare su un attaccante così efficace rappresenta una risorsa importante nella gestione degli impegni nazionali ed europei.

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Lazio, l’addio di Dia e la nuova vita in Francia: un rilancio che fa riflettere

Il rendimento di Dia offre anche uno spunto di riflessione in casa Lazio. Il senegalese aveva iniziato la stagione nella rosa di Gennaro Gattuso, ma il suo percorso è proseguito altrove dopo appena tre apparizioni ufficiali.

A Roma, nel frattempo, i biancocelesti hanno trovato nuove soluzioni offensive e stanno vivendo un avvio di campionato straordinario, culminato nel primo posto solitario in Serie A con 25 punti. Il trasferimento dell’attaccante non ha quindi impedito alla Lazio di costruire un reparto produttivo, ma allo stesso tempo Dia sta dimostrando di poter essere ancora determinante in un contesto differente.

La sua esperienza al Rennes è cominciata nel migliore dei modi: cinque reti in dieci partite, una doppietta in campionato e tre incontri consecutivi a segno.

Numeri che raccontano la ripartenza di un calciatore desideroso di ritrovare continuità e protagonismo. Sarà il resto della stagione a stabilire se questo rendimento potrà trasformarsi in una vera e propria rinascita. Per il momento, però, una cosa è certa: Boulaye Dia ha lasciato la Lazio, ma non ha perso il vizio del gol.