Di Vaio: «Non sarà mai una partita normale contro la Lazio»

Le parole di Marco Di Vaio nel pre partita di Bologna–Lazio.

SULLA LAZIO –Sono cresciuto li, non è mai una partita normale per me contro la Lazio. Oggi è importante per la classifica, quindi è emozionante.

SUL GRUPPO – Ci sono ragazzi molto umili, hanno raggiunto un traguardo personale molto importante, quindi sono molto orgoglioso di loro.

SULLA PARTITA – Secondo me ci si divertirà per lo spirito delle due squadre, che vogliono imporre il proprio gioco, attaccano bene e hanno giocatori di qualità. Sarà complicata per noi perchè la Lazio è una squadra molto forte. Speriamo di aprire con un risultato positivo