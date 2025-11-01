Di Natale non ha dubbi: «Spalletti alla Juve come Sarri e Motta? Sono convinto che...». Le sue dichiarazioni

Di Natale non ha dubbi e commenta cosi alla Gazzetta: «Spalletti alla Juve come Sarri e Motta? Sono convinto di questo». Le parole

Antonio Di Natale, uno dei più grandi bomber della storia della Serie A e sesto marcatore assoluto del campionato, ha commentato l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. L’ex attaccante dell’Udinese ha ricordato come, nell’estate del 2010, decise di rifiutare l’offerta della Signora, scelta che segnò profondamente la sua carriera e che lo legò indissolubilmente al club friulano.

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Di Natale ha espresso il suo punto di vista sull’arrivo del tecnico toscano a Torino, sottolineando l’importanza della sua esperienza e della sua mentalità vincente. Le sue parole offrono uno spunto interessante di riflessione, intrecciando il ricordo di una decisione personale con l’attualità calcistica che vede Spalletti protagonista in bianconero.

SPALLETTI COME SARRI E MOTTA? – «No, anzi: sono convinto che i tifosi pian piano si innamoreranno di Luciano. È un allenatore che abbina bel gioco e successi. E la gente va allo stadio per vincere, non per vedere un circo».

