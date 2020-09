Di Marzio annuncia una nuova candidata per Bastos.

Dagli studi di SkySport l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha evidenziato come sulle tracce di Quissanga Bastos non ci siano solo alcuni club turchi e l’Al Shabaab ma anche il Porto. I campioni del Portogallo avrebbero contattato l’entourage del calciatore, valutato dalla Lazio 5 milioni. Una cosa è certa: l’angolano è in uscita dalla Lazio e non è stato convocato neppure nella situazione di piena emergenza della retroguardia.