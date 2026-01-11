Calciomercato
Di Marzio: «Si prova a chiudere per Toth! Si va verso la cessione di Tavares al Besiktas»
Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato importanti novità di mercato riguardanti la Lazio! Le sue dichiarazioni
Il mercato in casa Lazio inizia a entrare sempre più nel vivo! A rivelarne dei particolari è il noto giornalista esperto sul campo Gianluca Di Marzio. Quest’ultimo sul proprio account X si è espresso in merito a due operazioni biancocelesti, una relativa al fronte entrate e l’altra a quello delle uscite. Vi proponiamo le sue parole:
«Si prova a chiudere per Toth: c’è fiducia. I biancocelesti offrono 10 milioni + bonus, il Ferencvaros ne chiede 12 + bonus. In uscita si va avanti per la cessione di Nuno Tavares al Besiktas».
