 Di Marzio: «Si prova a chiudere per Toth! Si va verso la cessione di Tavares al Besiktas»
Calciomercato

Di Marzio: «Si prova a chiudere per Toth! Si va verso la cessione di Tavares al Besiktas»

Published

3 ore ago

on

By

Pre Lisbona 14/10/2025 - qualificazioni Mondiali 2026 / Portogallo-Ungheria / foto Pressinphoto/Image Sport nella foto: Attila Szalai-Alex Toth

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato importanti novità di mercato riguardanti la Lazio! Le sue dichiarazioni

Il mercato in casa Lazio inizia a entrare sempre più nel vivo! A rivelarne dei particolari è il noto giornalista esperto sul campo Gianluca Di Marzio. Quest’ultimo sul proprio account X si è espresso in merito a due operazioni biancocelesti, una relativa al fronte entrate e l’altra a quello delle uscite. Vi proponiamo le sue parole:

«Si prova a chiudere per Toth: c’è fiducia. I biancocelesti offrono 10 milioni + bonus, il Ferencvaros ne chiede 12 + bonus. In uscita si va avanti per la cessione di Nuno Tavares al Besiktas».

