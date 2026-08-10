Di Giovambattista: «La news di Mattioli sulla presunta cessione della Lazio è destituita di fondamento»

Ilario Di Giovambattista, Direttore di Radio Radio, smentisce categoricamente la news relativa a una presunta trattativa per la cessione della Lazio

Il panorama mediatico legato alle vicende societarie della Lazio è stato attraversato da improvvisi scossoni in seguito alle recenti dichiarazioni pubbliche che avevano riacceso i riflettori su un possibile cambio di proprietà. Tutto era partito dalle affermazioni rilasciate da Mattioli, il quale aveva parlato apertamente di una presunta trattativa in corso tra un facoltoso investitore saudita e il presidente Claudio Lotito per il passaggio di mano del club biancoceleste. L’indiscrezione aveva immediatamente catturato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, scatenando un dibattito intenso sul campo delle speculazioni di mercato e societarie.

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La presa di posizione e la smentita di Ilario Di Giovambattista sulla Lazio

A fare chiarezza sulla vicenda e a spegnere sul nascere qualsiasi entusiasmo incontrollato ci ha pensato prontamente Ilario Di Giovambattista. Come riportato e rilanciato dal noto direttore di Radio Radio attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la notizia relativa a una presunta trattativa con l’acquirente saudita priva di fondamento reale. La smentita netta arrivata direttamente dai vertici dell’emittente radiofonica ha immediatamente ridimensionato le voci circolate nei giorni scorsi, riportando la situazione a un clima di assoluta normalità per la dirigenza della Lazio, interamente concentrata a sostenere la squadra di Gennaro Gattuso sul campo in vista dei prossimi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva! Di seguito il post in questione:

Radio Radio è una radio libera e in diretta ognuno esprime il suo pensiero e diffonde notizie. Quella lanciata su una prima proposta Araba per la Lazio respinta da Lotito che ora starebbe pensando ad una controfferta, notizia diffusa da Mario Mattioli ci risulta DESTITUITA DI… — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) August 10, 2026