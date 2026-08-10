Nodi nel reparto offensivo! Sul tavolo l’ipotesi Esposito e la pista Füllkrug

Caccia al centravanti in casa Lazio. Fari puntati su Esposito, torna di moda il nome di Füllkrug

Il calciomercato estivo della Lazio vive una fase di profonda rivoluzione strategica dopo la fumata nera registrata nella trattativa per Franjo Ivanovic. Il ragazzo ha infatti scelto di voltare le spalle alla proposta biancoceleste per preferire la destinazione francese del Lens, affascinato soprattutto dalla concreta possibilità di disputare la prossima edizione della Champions League. Questa scelta spietata ha costretto il presidente Claudio Lotito e la dirigenza a rimettersi immediatamente al lavoro per individuare alternative valide da regalare alle ambizioni del tecnico Gennaro Gattuso in vista del prossimo campionato di Serie A.

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I profili sondati dalla Lazio e l’ostacolo economico

Le opzioni sul tavolo per rinforzare il reparto avanzato presentano non poche difficoltà operative legate principalmente a rigidi parametri di bilancio. Tra i nomi caldi segnati sul taccuino degli uomini mercato resiste l’ipotesi legata a Santiago Giménez, pista affascinante, ma resa estremamente complessa dalle richieste economiche del club di appartenenza. Discorso analogo vale anche per Roberto Piccoli, centravanti di proprietà della Fiorentina che piace molto nello staff tecnico, e per Andrea Pinamonti, profilo già sondato direttamente nei contatti ufficiali avviati con il Sassuolo.

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Le piste alternative e le mosse sottotraccia per l’attacco

Per aggirare i costi elevati dei principali obiettivi, la Lazio sta valutando con grande interesse anche percorsi alternativi da sviluppare rigorosamente sottotraccia. Tra i giovani emergenti monitorati con curiosità spunta il nome di Sebastiano Esposito, sebbene sul ragazzo sia forte la concorrenza spietata del Como. Sulla lista delle soluzioni possibili resta sullo sfondo pure il profilo dell’esperto Niclas Fullkrug, un’idea che però va in contrasto con i cuori della tifoseria capitolina. Il club biancoceleste è chiamato a stringere i tempi per consegnare a Gennaro Gattuso il tassello offensivo ideale prima del debutto ufficiale.