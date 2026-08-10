Futuro in Algeria per Fares? L’esterno della Lazio entra nei radar del JSK

Si cerca una sistemazione per Mohamed Fares: l’esterno algerino della Lazio proposto al JSK

Il calciomercato estivo della Lazio riserva novità importanti per quanto riguarda i giocatori in uscita, pronti a fare le valigie per iniziare una nuova avventura professionale lontano dalla Capitale. Dopo la parentesi vissuta in prestito negli Emirati Arabi con la maglia della Forte Virtus, il laterale Mohamed Fares è rientrato temporaneamente al centro sportivo di Formello con l’obiettivo dichiarato di trovare una nuova sistemazione. Come rivelato e approfondito dal giornalista Khaled Mazouzi, il futuro del calciatore potrebbe clamorosamente tingersi di nuovo di patria, essendosi concretizzata l’ipotesi di un ritorno in Algeria!

Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna ad essere il leader? Le novità sul Flaminio e le conferenze stampa

L’offerta del JSK per Mohamed Fares e la trattativa con la Lazio

Il profilo di Mohamed Fares sarebbe stato offerto direttamente ai dirigenti del JSK, blasonato club con sede nella città di Tizi Ouzou. La società sta valutando con grande attenzione la fattibilità dell’operazione per rinforzare le corsie laterali della propria rosa. Dal canto suo, il laterale, il cui contratto con la Lazio risulta attualmente in scadenza a giugno del 2027, avrebbe già manifestato la propria totale disponibilità ad accettare l’eventuale proposta economica e tecnica avanzata dal club algerino, pur di salutare definitivamente l’Italia.

I dettagli dell’addio e le strategie della dirigenza della Lazio

L’eventuale cessione a titolo definitivo permetterebbe alla dirigenza della Lazio di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi e di liberare uno slot importante all’interno della rosa a disposizione dello staff tecnico. Le parti sono in costante contatto per limare gli ultimi dettagli burocratici dell’affare, con il giocatore ormai vicinissimo a voltare pagina dopo anni vissuti tra alti e bassi nel campionato italiano. Le prossime ore saranno quelle decisive per ratificare il trasferimento e permettere all’esterno di volare in Algeria per iniziare la sua nuova esperienza calcistica.