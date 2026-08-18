Di Giovambattista: «Lazio in calo tecnico e squinternata! Lotito faccia un passo indietro e chieda scusa»

Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, ha commentato il complicato inizio di stagione della Lazio. Le dichiarazioni

Non è un inizio di stagione facile per la Lazio, bloccata da un mercato che fatica a decollare e reduce dalla clamorosa eliminazione di Coppa Italia contro il Mantova. Di questo e tanto altro ha parlato il giornalista di Radio Radio Ilario Di Giovambattista in un video pubblicato su X:

APPELLO AI VERTICI E CONFERENZA STAMPA – «Al presidente Claudio Lotito, mi volevo rivolgere al responsabile della direzione sportiva Fabiani, all’allenatore, signor Gattuso, e mi volevo rivolgere al capitano, il signor Zaccagni. Secondo me: convocazione immediata di una conferenza stampa. Non dimenticate, voi quattro amici chiamati in causa da me, che sta iniziando il campionato. Diciamo che la stagione si può ancora in qualche modo salvare».

RICHIESTA DI INTERVENTI ECONOMICI E SOCIETARI – «Conferenza stampa, secondo me, anche per annunciare comunque iniezioni alla squadra… iniezioni tecniche, perché la Lazio è in evidente calo tecnico. Quando una società va in difficoltà anche economica, è l’azionista di maggioranza che deve mettere dei capitali all’interno, altrimenti si va a un loop. Al presidente dico: presidente, metti, metti dentro delle risorse nuove, o ti fai aiutare da qualcuno o si mettono dentro delle risorse nuove. Altrimenti si rischia».

CRITICITA’ TATTICA E ATTEGGIAMENTO – «Di conseguenza vado al direttore sportivo, all’allenatore dico: “Ringhio”, e insomma, noi abbiamo un grandissimo rispetto, ma non ci si può basare solo sull’elmetto e sulla voglia di reagire. Da quello che sembra, la Lazio tatticamente è una squadra squinternata, che se perde palla da quando sta nella metà campo avversaria è sempre quasi gol. A me sembra anche che più di qualcuno, ed ecco dove chiamo alla responsabilità Zaccagni, più di qualcuno stia lì per timbrare il cartellino».

CHIEDERE SCUSA AI TIFOSI – «Ecco, io chiedo una conferenza stampa dove poi tutti, chiedete aiuto alla gente. Poi non torneranno? Benissimo, non tornano. Intanto voi avete chiesto aiuto e anche scusa, se mi permettete. Guardate che l’orgoglio uccide le persone, uccide i rapporti. Non bisogna essere troppo orgogliosi, in questo caso mi rivolgo soprattutto al vertice, al capo. Chiedere scusa perché si è sbagliato e chiedere aiuto, perché comunque questo è un bene che non è di una sola persona, ma di qualche milione di persone. Quindi chiedere aiuto a quei milioni di persone che tu hai esasperato, ti fa ridiventare comunque per certi versi un uomo che comunque, anche se non ti amano, è comunque un uomo che ha fatto un gesto importante. Chiedere aiuto, chiedere: “sì, perché no, scusa, aiuto, tornate, sennò affondiamo”, perché per noi voi siete fondamentali. Io lo farei, sinceramente lo farei. Si sta per cominciare un campionato, si può ancora salvare molto di quella che è una stagione che si annuncia drammatica».

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