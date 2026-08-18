Taylor non è convinto di rimanere alla Lazio! Sirene dalla Premier: il club lo valuta 40 milioni

Non un avvio di stagione per Kenneth Taylor, intanto incombe l’interesse di alcune squadre di Premier League. La Lazio fissa il prezzo

Momento delicato e di profonda riflessione in casa Lazio a ridosso dell’esordio ufficiale in campionato. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il rendimento di Kenneth Taylor nell’ultimo test contro il Mantova ha sollevato più di un campanello d’allarme. Il centrocampista olandese è apparso visibilmente deconcentrato, risultando tra i peggiori in campo in una prestazione opaca da parte dell’intero gruppo guidato da Gennaro Gattuso.

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Le sirene inglesi per Taylor

La flessione di Taylor sembra essere direttamente collegata alle insistenti voci di mercato. Sul centrocampista si registra un pressing continuo da parte di diverse società di Premier League che lo corteggiano ormai da diversi mesi, fattore che rischia di condizionarne il sereno avvio di stagione.

La posizione della Lazio

La società biancoceleste non ha alcuna intenzione di privarsi del talento olandese a condizioni svantaggiose. Come riporta la fonte capitolina, per far vacillare la dirigenza serve una proposta economica monstre da almeno 40 milioni di euro. Un’operazione decisamente complessa da intavolare nelle ultime due settimane della finestra estiva.

Le preoccupazioni per Kenneth Taylor in vista del debutto con il Bologna

Più che le ipotetiche offerte in extremis, a Formello spaventa lo stato d’animo con cui l’olandese approccerà l’inizio del campionato. Il club biancoceleste ha bisogno del miglior apporto dell’olandese fin dalla prima giornata di Serie A contro il Bologna per partire con il piede giusto.