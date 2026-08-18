Nuovo stadio Flaminio, svolta in Campidoglio: delibera di pubblico interesse a settembre

Nuovo stadio Flaminio, il Campidoglio esaminerà ai primi di settembre la delibera di pubblico interesse sulla ristrutturazione dell’impianto

Si registrano delle novità importanti sul progetto della riedificazione dello stadio Flaminio, voluto fortemente dalla Lazio. Come riporta l’edizione romana di Repubblica, la giunta del sindaco Roberto Gualtieri intende esaminare nei primi giorni di settembre la delibera di pubblico interesse sulla ristrutturazione dell’impianto, per poi farla votare in aula tra fine settembre e inizio ottobre.

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Le prescrizioni sul progetto dello Stadio Flaminio

La decisione del Campidoglio permette al piano presentato dal presidente Claudio Lotito di proseguire l’iter senza arresti. I tecnici comunali ritengono superabili i rilievi emersi dalla Soprintendenza, che richiedono la tutela della pensilina originale e una revisione dell’anello esterno. Il club biancoceleste dovrà integrare tali modifiche nel disegno definitivo, riducendo la capienza prevista a circa 43mila posti per adattarsi alle prescrizioni ambientali e di mobilità.

L’impegno del Comune per lo Stadio Flaminio della Lazio

Per evitare contrattempi di natura politica, il primo cittadino Gualtieri sta coordinando il lavoro degli uffici in prima persona. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire la massima trasparenza, approvando il testo finale solo a condizione che le esigenze di viabilità e la tutela architettonica della struttura trovino pieno soddisfacimento.

La tabella di marcia per lo Stadio Flaminio

Ottenuto il pubblico interesse, si aprirà la fase decisiva. Tra la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e la successiva Conferenza dei servizi definitiva serviranno almeno due anni. Salvo intoppi burocratici o ricorsi, l’apertura del cantiere per lo Stadio Flaminio potrebbe concretizzarsi tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.