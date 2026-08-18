Primo affondo della Lazio per Icardi: l’attaccante prende tempo. Dubbi sul progetto

La Lazio ha tentato un primo affondo per Icardi ma l’attaccante argentino prende tempo! Dubbi sul progetto biancoceleste

Il possibile e clamoroso matrimonio di mercato tra Mauro Icardi e la Lazio subisce un’inaspettata, quanto brusca, frenata. L’esperto attaccante argentino, attualmente svincolato e alla spasmodica ricerca di una nuova e stimolante avventura calcistica, ha infatti deciso di mettere momentaneamente in stand-by le fitte trattative con il club capitolino, preferendo prendersi tutto il tempo necessario per valutare con calma e lucidità le sue prossime mosse.

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L’offerta biancoceleste e la pausa di Mauro Icardi

Come rivela Gianlucadimarzio.com, nella giornata odierna, la dirigenza biancoceleste ha tentato un affondo importante, mettendo sul tavolo una proposta economica decisamente concreta all’entourage del giocatore. Tuttavia, nonostante il grande sforzo profuso dalla società e una primissima apertura sia da parte di Icardi che dei suoi procuratori, la situazione ha registrato un improvviso rallentamento. La strada che dovrebbe portare l’ex capitano dell’Inter nel centro sportivo di Formello si presenta ora improvvisamente in salita e ricca di ostacoli imprevisti.

Non è una questione economica: i dubbi di Icardi

Alla base di questo inaspettato tentennamento, però, non vi sono motivazioni legate all’ingaggio o un’eventuale insoddisfazione per le cifre messe sul piatto dai capitolini. Le valutazioni attuali dell’argentino, giunto in una fase cruciale e delicatissima della sua carriera professionistica, si concentrano in modo esclusivo e meticoloso sull’aspetto puramente sportivo del progetto propostogli.

I dettagli della trattativa e il futuro di ìIcardi

L’attaccante sudamericano non ha alcuna intenzione di sbagliare scelta proprio in questo momento delicato. Preferisce dunque non farsi prendere dalla fretta, soppesando attentamente quale progetto tecnico e tattico abbracciare con totale convinzione per rilanciarsi definitivamente ad altissimi livelli nel calcio che conta.