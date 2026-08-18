Futuro Ratkov, non solo Southampton e Dinamo Mosca: anche la Stella Rossa sulle tracce dell’attaccante

Futuro Ratkov, aumenta la folta lista di squadre interessate al centravanti serbo: non solo Dinamo Mosca e Southampton, figura anche la Stella Rossa

A poco meno di due settimane dal traguardo finale della sessione estiva di trasferimenti, in casa Lazio si lavora febbrilmente per ridefinire il reparto offensivo a disposizione del mister Gennaro Gattuso. L’attenzione dei dirigenti capitolini è concentrata in modo particolare sulle manovre in uscita, dove il profilo di Petar Ratkov appare ormai destinato a salutare la Capitale.

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La situazione attorno all’addio di Ratkov

Il centravanti serbo ha dato la sua disponibilità a valutare nuove sistemazioni lontano da Formello. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società ha già collezionato diversi sondaggi concreti per l’attaccante. Sulle sue tracce figurano club di spessore internazionale come la Stella Rossa, il Southampton e la Dinamo Mosca. Tuttavia, il calciatore sta prendendo tempo per vagliare con attenzione la destinazione ideale, non avendo ancora sciolto le riserve sulle opzioni presenti sul tavolo.

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Le mosse per il reparto offensivo della Lazio in entrata

Sbloccare l’uscita del classe 2003 rappresenterebbe il tassello fondamentale per permettere al club di affondare i colpi nel mercato in ingresso. Il club biancoceleste intende regalare a Gennaro Gattuso un rinforzo di assoluto livello che possa garantire gol e presenza fisica in area di rigore. Le trattative più calde portano ai nomi di Mauro Icardi, sogno d’esperienza internazionale, e di Andrea Pinamonti, profilo di rendimento sicuro che ha già manifestato la volontà di intraprendere una nuova avventura professionale.

Il finale di mercato e le decisioni su Ratkov

Con il tempo che stringe e l’inizio del campionato alle porte, i prossimi giorni risulteranno decisivi. La partenza di Ratkov permetterà alla dirigenza biancoceleste di sferrare l’assalto finale per completare il reparto d’attacco, assicurando alla rosa la potenza di fuoco necessaria per affrontare la nuova stagione.