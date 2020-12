Di Gennaro: «Organico Lazio idoneo per una sola competizione. Bayern la più forte»

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio

Ecco le parole dell’ex calciatore ed oggi commentatore RAI Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW Radio. Si è parlato anche di Lazio.

«Con quell’organico, o fai la coppa o fai il campionato. Già dopo luglio si era capito: per fare bene due competizioni ti ci vogliono almeno una ventina di titolari e credo che nella Lazio non ci siano. Poi qualche polemica di troppo… Ora avranno il Bayern: è sì la squadra più forte del mondo ma per me se la giocano. Dico 70 Bayern 30 Lazio, ma chissà…».