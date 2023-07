Di Gennaro avvisa Lotito: «Sarri si aspetta di avere qualche giocatore funzionale al suo gioco»

Di Gennaro, l’opinionista Rai ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW parlando del calciomercato della Lazio

CALCIOMERCATO – La Roma è d’obbligo che arrivi un centravanti. Belotti ha avuto un campionato difficile, Abraham è ai box. Morata sarebbe l’ideale. Sappiamo come è importante completare una squadra con un attaccante di riferimento, e Morata ha esperienza. Dall’altra parte Sarri spinge perché l’arrivo di qualche giocatore funzionale ci sia. Per vedere qualcosa d’importante come obiettivo finale e gioco