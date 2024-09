Di Francesco: «La STESSA cosa è successa contro la Lazio. QUESTA è la Serie A...»

Le parole di Di Francesco, dopo la sconfitta per 4-0 contro il Milan, sono tornate sulla gara contro la Lazio per via di alcune somiglianze

Eusebio Di Francesco non dimentica l’esordio contro la Lazio del suo Venezia. Quella gara terminò 2-1 per i biancocelesti, ma alcune similarità sono state riscontrate dall’allenatore nel match contro il Milan. A San Siro la neopromossa è uscita sconfitta per 4-0. Queste le sue dichiarazioni post gara:

PAROLE – «Perdere così non fa piacere, dobbiamo lavorare tanto sulla testa. Sono cose che stiamo cercando di migliorare, dobbiamo migliorare non solo gli aspetti tecnici e tattici. Se ci facciamo male da soli si fa fatica a rimediare, ci è successo contro la Lazio e anche oggi. Tutti quanti dobbiamo capire che la Serie A è diversa dalla Serie B. Se sbagli gli avversari non ti perdonano, dobbiamo adeguarci».