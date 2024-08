Di Francesco Venezia: «Contro la Lazio ci siamo fatti male da soli»

Le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa, il tecnico del Venezia è tornato a parlare della sfida con la Lazio

Eusebio Di Francesco in conferenza stampa in vista di Venezia-Fiorentina, è tornato a parlare della sconfitta contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Arriviamo alla partita contro la Fiorentina leccandoci un pochino le ferite per i nostri errori, ma con una settimana in più di lavoro. Ci siamo fatti male da soli a Roma e non ce lo possiamo permettere, stiamo imparando a riconoscere gli errori da non fare. Dopo una partenza comunque ottimale fatta con la Lazio».