Di Canio: «Vincere ieri fondamentale, la Lazio è in gioco in tutte le competizioni»

Paolo Di Canio ha parlato della stagione della Lazio ai microfoni di Sky Sport durante il “Sky Calcio Club”. Queste le sue dichiarazioni.

«Mi piace moltissimo il campionato così aperto. Ci sono tante squadre nel giro di pochi punti. Non ci sono certezze e può succedere di tutto. La vittoria di ieri ha spostato molto. Senza i tre punti di oggi il mio giudizio sui biancocelesti sarebbe cambiato. Vincere era fondamentale, altrimenti la classifica sarebbe stata molto diversa. La Lazio è in gioco in tutte le competizioni e ha superato il girone di Champions dopo tantissimi anni. Voto 7»