Di Canio: «Le facce di Angelino e Cristante sono preoccupanti. La Roma rischia...»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio ha parlato così della situazione della Roma dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

PAROLE – «Sembra una squadra che non crede a se stessa. Le facce di Angelino e Cristante è la faccia di chi dice: “Ma c’è la possibilità di andare via?”. Se non avessimo avuto un campionato così scarso per le ultime cinque, sei in classifica ti dicevo occhio. Nel 2004 la Roma aveva Totti, Cassano, altro che squadra come questa, si sono salvati all’ultima giornata. Si era costruita male la situazione e l’ambiente».