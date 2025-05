Di Canio: «Se perde la Lazio, finisce la corsa di Zaccagni e compagni. La mia più seria candidata al quarto posto ecco qual è». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Paolo Di Canio a La Stampa.

PAROLE– «”Il duello di sabato con la Juve può trasformarsi in un volano anche per le ultime due sfide, compreso il viaggio a Milano in casa Inter: lo stadio spingerà la squadra oltre le difficoltà del momento, nate dal calo di intensità e di energie.Se perde la Lazio, finisce la corsa di Zaccagni e compagni. Se vince la Juve, per Tudor si metterebbe bene, ma non sarebbe un successo risolutore. La mia più seria candidata al quarto posto. Quella di Italiano è l’unica squadra che dà la sensazione di potersi rialzare se va sotto: hanno un’idea chiara e hanno gli strumenti per raggiungerla. Mi piace la loro mentalità, pensano sempre ad avere il predominio durante la partita »