Di Canio: «Lazio? Se arriva tra le prime sei faccio un monumento a Baroni, ecco perché». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Panorama, Paolo Di Canio ha parlato della nuova Lazio di Marco Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «È evidente che c’è stato un ridimensionamento. Magari saranno tutti acquisti fenomenali, però per ora ha preso giocatori che hanno lottato per non retrocedere o sono retrocessi e un allenatore come Baroni per il quale la Lazio rappresenta il Barcellona. Ragazzo serio e bravo ma vincendo la B al massimo salvandosi in A. È partito Immobile e in due anni sono andati via Milinkovic Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson ed è passata da Sarri a Baroni: segnali di un ridimensionamento. Lotito dal suo punto di vista fa anche bene ma capisco che i tifosi si arrabbino. Il presidente sa che le contestazioni durano qualche settimana, poi si comincia e ci si abitua al meno peggio, arrivi ottavo e dici che in fondo va bene perché erano state abbassate di molto le aspettative. Se arriva nei primi sei faccio un monumento a Baroni».