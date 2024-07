Deschamps ELOGIA Mbappè: «Riesce a mettere timore ai rivali facendo solo QUESTA COSA»

Deschamps, il ct della Francia rilascia delle belle dichiarazioni di elogio nei confronti della stella ex Psg: ecco cos ha detto

In conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro la Spagna, Deschamps rilascia parole di elogio nei confronti di Mbappè esprimendosi cosi

PAROLE – Senza essere al meglio, so che solo con la sua presenza influisce sui rivali. Non pensate che abbia già fatto la storia del calcio con quello che ha fatto finora? E vuole scriverla ancora di più la storia. Abbiamo fatto tutto il possibile con lui e con lo staff medico per farlo rimanere qui. Durante i preparativi ha avuto anche un piccolo problema, ma Kylian è qui con noi. Anche se non è al 100%, so benissimo che per i rivali sapere che lui c’è li condiziona e comunque sono costretti ad adattarsi al suo modo di attaccare