Derby, Sarri e i colloqui individuali: la gara si prepara vis-à-vis

Sarri continua ad usare i suoi codici per preparare la partita contro la Roma: tanto dialogo e colloqui singoli coi suoi ragazzi

Il colloquio faccia a faccia è solo uno dei tanti aspetti del modus allenandi di Sarri. Il tecnico ha l’abitudine di parlare privatamente con i suoi ragazzi e – mai come adesso – il dialogo piò essere uno stimolo in più in vista del derby.

Come riportato dal Corriere dello Sport, a Formello è stata costuita una vera e propria task force – dal presidente Lotito e dal tecnico – per caricare la squadra. Sarri ha inoltre ribadito che il ritiro sarà facoltativo per la serata di domani, sarà obbligatoria solo la cena a Formello.