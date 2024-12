Derby Roma Lazio, il punto sui diffidati in vista della stracittadina: chi deve stare attento alla prossima giornata

Derby Roma Lazio, il punto dei diffidati in casa Lazio e quella dei giallorossi: due per Baroni, uno solo per Ranieri ma…

Si avvicina il Derby della Capitale, che si giocherà con in casa la Roma. In casa Lazio attenzione a Gila e Isaksen: i due sono diffidati e in caso di giallo contro l’Atalanta rischieranno di saltare la stracittadina, con Baroni che perderebbe due pedine fondamentali.

In casa Roma invece c’è un solo diffidato in vista del Derby ed è Bryan Cristante, ma il centrocampista è alle prese con un infortunio da alcune settimane e quindi per Ranieri la sua presenza in vista del derby rimane in dubbio.