L’attaccante della Roma Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni de La Repubblica relativamente al derby contro la Lazio

«Non mi piace guardare partite vecchie, ho sentito parlarne i compagni, ma non servono molte parole per spiegarlo a un calciatore. Siamo pronti per una battaglia».