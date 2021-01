Derby d’Italia, l’Inter batte la Juve in scioltezza e si prende la vetta

L’Inter batte a San Siro una Juve spenta: 2-0 per Conte e vetta provvisoria

L’Inter di Antonio Conte strapazza una brutta Juventus a San Siro e aggancia il Milan in vetta alla classifica di Serie A. Dopo un gol annullato giustamente a Ronaldo su assist di Chiesa (in fuorigioco), i nerazzurri fanno valere una netta superiorità a centrocampo e vanno avanti con il più classico dei gol dell’ex: Vidal porta i suoi in vantaggio su assist di Barella. Nella ripresa è dominio Inter, con un gran gol di Barella su assist di Bastoni. L’Inter sale a 40, la Juventus si ferma. Domani il Milan può tornare in solitaria in cima.