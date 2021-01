Derby, diffidato di lusso in attacco: Inzaghi dubbioso per domenica

Se la Roma ha in diffida Cristante e Ibanez, la Lazio ha aggiunto alla lista dei calciatori a rischio per la stracittadina del 15 gennaio Hoedt ed Escalante, ammoniti contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. In diffida anche Fares, che però difficilmente rientrerà in campo prima di fine mese e salterà certamente il derby con la Roma. Simone Inzaghi però è preoccupato soprattutto da Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoregno è in questo momento l’unico “titolare” che al primo giallo verrà squalificato per la gara successiva. Da qui una valutazione per Parma. Immobile difficilmente giocherà l’intera partita, ma partirà titolare al Tardini. Dove potrebbe avere una chance Vedat Muriqi: Correa sarà ancora ai box, e Felipe verrà catechizzato a dovere per cercare di non spendere un’ammonizione che sarebbe letale.