Derby di Roma, i rispettivi bomber sono rimasti a secco nell’ultimo turno

Il derby di Roma si giocherà venerdì sera allo stadio Olimpico. Tra i leader delle due squadre ci sono i due bomber Edin Dzeko e Ciro Immobile. Il centravanti di Torre Annunziata ha segnato in ben 11 partite di Serie A sulle 14 giocate, mentre il bosniaco della Roma si divide lo scettro del “miglior marcatore interno” con la sorpresa Mkhitaryan. Dzeko e Immobile sono rimasti entrambi a secco nell’ultimo turno in vista della stracittadina: Immobile non è riuscito a gonfiare la rete col Parma, Dzeko è stato autore di una prestazione sottotono con l’Inter. Il numero 9 di Sarajevo era stato risparmiato anche nella sfida precedente di Crotone, in cui a timbrare il cartellino erano stati il suo vice (e vecchio obiettivo di mercato della Lazio) Borja Mayoral e lo stesso Mkhitaryan. Nelle tre sfide pre-Crotone Dzeko era sempre andato in gol nelle tre gare consecutive con Atalanta, Cagliari e Sampdoria.