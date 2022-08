Codacons, ufficiale la denuncia per Dazn: la nota

Come già era stato annunciato, il Codacons ha denunciato Dazn per quanto successo in questo week end di Serie A

Come già era stato annunciato, il Codacons ha denunciato Dazn per quanto successo in questo week end di Serie A. Questa la nota:

«Il Codacons, che ha deciso di presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio e truffa, ha deciso di scendere in campo a tutela degli utenti. Questi ultimi potrebbero essere chiamati a un vero e proprio sciopero, sospendendo il pagamento della quota mensile fino alla definitiva risoluzione di questi eterni problemi tecnici, in assenza di soluzioni alternative.

Ora non solo sono necessari indennizzi in tempi brevissimi. Infatti l’emittente deve mettere a disposizione degli utenti un sistema semplice e immediato per ottenere un giusto indennizzo, senza procedure complicate come quelle attuali e garantendo a tutti i telespettatori e tifosi privati della visione delle partite il soddisfacimento dei propri diritti».