Delio Rossi a difesa di Provedel: «Non gli vedo fare grossi errori e dà sicurezza. Forse viene criticato per un motivo»

Delio Rossi a difesa di Provedel: l’ex tecnico biancoceleste parla così del portiere e risponde alle critiche dopo le ultime prestazioni

Intervistato da Radiosei, così l’ex tecnico biancoceleste Delio Rossi ha risposto alle critiche verso il portiere della Lazio Ivan Provedel.

LE PAROLE – «A Provedel non vedo fare grossi errori, dà sicurezza alla difesa, forse ci aveva abituato troppo bene, aveva overperformato. Non credo che la Lazio abbia problemi in porta. Paradossalmente Maignan, che credo sia di un livello superiore, mi sembra sbagli di più; De Gea anche lo vedo fare errori. Poi dipende da cosa cerchi, per me il portiere prima deve saper parare. Nel gol preso con la Fiorentina l’errore è stato più di Pellegrini, ieri di Hysaj. Anche Caprile ieri ha fatto bene, salvo poi sbagliare su Zaccagni. Comunque su una cosa dobbiamo essere categorici: ci devono essere due portieri, tra i pali ci devono essere delle gerarchie, un titolare ed il secondo».