Delio Rossi, l’ex tecnico della Lazio potrebbe ripartire da un club di C

Delio Rossi, l’ex allenatore della Lazio fermo dal 2020 potrebbe ripartire da un club di serie C che punterebbe su di lui

Delio Rossi potrebbe tornare in panchina, l’ex tecnico della Lazio sarebbe finito nel mirino del Foggia che milita attualmente in serie C. Il tecnico tornerebbe nel club pugliese, visto che lo ha già allenato ed è stato pure calciatore, e andrebbe a sostituire il dimissionario Somma.

Il club pugliese offre a Delio Rossi un contratto di tre mesi, mentre l’allenatore vuole avere garanzie anche per la prossima stagione.