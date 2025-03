Delio Rossi: «La Lazio deve stare sempre bene per fare...»

Le parole di Delio Rossi sulla sfida giocata ieri dalla Lazio contro l’Udinese. Ecco cosa ha detto

Di seguito le parole di Delio Rossi a Radiosei.

PAROLE– «Gara difficile, in sede di pronostico si presentava particolare e forse è stata più complicata del previsto. Risultato giusto, forse meritava qualcosa in più l’Udinese. Per me la Lazio è una squadra seria, che sa anche soffrire. L’Udinese stava meglio fisicamente. Il gol non andava preso e poi ci sta che la partita si sia complicata. La differenza la fanno i calciatori. La Lazio quest’anno ha 4-5 eccellenze. Zaccagni, Guendouzi, Rovella, Tavares e forse Gila, con Castellanos che fa il suo: se un paio mancano sai bene che le alternative non sono di pari livello. La Lazio deve stare sempre bene per fare la differenza. L’importante è rimanere attaccati al carro fino a fine aprile, poi la Lazio si giocherà le sue chance per un posto in Champions. Contatto tra Kamara e Zaccagni? Per me non era rigore, per il mio modo di intendere il calcio quello non è mai rigore ».