Delio Rossi: «Il derby che non dimenticherò mai? Ovviamente il 3-2 deciso da Berhami. Sulla favorita vi dico questo»

Delio Rossi, l’ex allenatore biancoceleste rilascia una curiosa intervista parlando dei suoi derby da allenatore delle aquile e non solo

Ai microfoni de Il Tempo ha parlato mister Delio Rossi, il quale da grande ex Lazio rilascia alcune sue considerazioni sulla stracittadina e sui derby da lui allenati

PAROLE – Il derby al quale sono più legato è quello di Behrami vinto 3-2 al 92′. Alla fine neanche hanno rimesso la palla al centro, credo che per un tifoso vincere con l’arbitro che fischia subito dopo il gol sia il massimo, soprattutto perché eravamo andati in svantaggio e la partita non è stata bellissima

FAVORITA – I derby sfuggono veramente a ogni possibile valutazione, a tutti coloro che fanno pronostici. Sulla carta parte favorita la Roma, che ha preparato meglio la partita; la Lazio ha viaggiato di notte e paradossalmente giocare l’Europa League è peggio della Champions perché si ha un giorno in meno di recupero e si arriva a delle latitudini lontante, ma poi viene fuori l’orgoglio, ci sono gli episodi e quindi può succedere di tutto

UOMINI CHIAVE – Se dico Rovella, Isaksen, Zaccagni e anche Castellanos credo di non sbagliare. Penso siano loro i giocatori che hanno qualcosa in più