Delio Rossi: «La Lazio aveva tutto da perdere e nulla da guadagnare col Monza. Ecco come ho visto la squadra»

Le parole di Delio Rossi sulla vittoria della Lazio contro il Monza. Le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha detto la sua sulla partita di ieri contro il Monza.

PAROLE– «La gara di ieri con il Monza era insidiosa, la Lazio aveva tutto da perdere e nulla da guadagnare. Al di là delle difficoltà dell’avversario, ho visto una squadra che ha ritrovato brillantezza e condizione fisica. Non va catalogata solo come una tappa di passaggio, nulla è scontato. Quando ci sono questo tipo di gare, il mio metodo è quello di creare tensione durante la settimana. A volte anche senza motivo, solo per tenere alta l’attenzione e la carica agonistica. A volte ho cacciato dal campo in modo preventivo giocatori durante l’allenamento per ottenere questo scopo. E’ capitato di inventarmi atteggiamenti sbagliati per far capire che era focalizzato al massimo. Creavo tensione ad arte ».