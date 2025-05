Delio Rossi: «Se la squadra di Baroni dovesse avere la meglio contro i bianconeri farebbe una grande gara anche a Milano»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha analizzato il prossimo match contro la Juventus, definendolo fondamentale per il futuro della stagione.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi ha sottolineato come la partita contro la Juventus rappresenti una sfida che potrebbe essere determinante per le sorti della Lazio. Secondo l’ex allenatore, la squadra di Baroni ha tutte le carte in regola per prevalere contro i bianconeri di Igor Tudor, e la vittoria potrebbe rappresentare un segnale di grande forza, anche in vista del match contro l’Inter di Inzaghi.

PAROLE – «Adesso arriva la madre di tutte le gare, quella che vale una stagione, quella contro la Juventus. E la sensazione è che la Lazio abbia tutte le carte in regola per farla propria. Il finale di stagione? I fattori principali di questa volata saranno la condizione fisica e le motivazioni degli avversari. Ci sono squadre che giocano spensierate come Torino ed Udinese, altre che si giocano tutto. Le coppe sicuramente possono fare la differenza, chi è impegnato in gare extra saranno condizionate. Inter-Lazio dipende dalla partita con la Juventus. Se la squadra di Baroni dovesse avere la meglio contro i bianconeri farebbe una grande gara anche a Milano».