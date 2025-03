Delio Rossi: «In questo momento dobbiamo essere pazienti»

Le parole di Delio Rossi sulla sconfitta della Lazio contro il Bologna al Dall’Ara. Ecco le sue considerazioni

Le parole di Delio Rossi a Radiosei dopo la sconfitta della Lazio contro il Bologna.

PAROLE– «Come partita, quella di ieri della Lazio a Bologna, è stata più brutta rispetto al 6-0 con l’Inter. Analizzare una partita del genere è difficile, certamente il Bologna è sembrato l’avversario peggiore per questo momento della squadra di Baroni. La fotografia del momento dice che la squadra non è brillante, ma non farei un dramma per la gara di ieri. Adesso c’è la sosta, peccato che ci saranno tanti giocatori che andranno fuori. In questo momento dobbiamo essere pazienti. Non dovevamo esaltarci prima, quando la Lazio stava facendo un campionato incredibile, non dobbiamo deprimerci ora. Se la Lazio dovesse arrivare ottava raggiungerebbe una posizione di classifica in linea con il suo potenziale complessivo. Dobbiamo partire da questo assunto, poi il resto dipenderà anche dal cammino europeo »