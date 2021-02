Delio Rossi: «Inter-Lazio? Sarà più decisiva per i nerazzurri»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha parlato a TMW Radio della sfida di domenica sera contro l’Inter. Le sue parole

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha parlato a TMW Radio della sfida di domenica sera contro l’Inter. Le sue parole.

«E’ più decisiva per l’Inter che per la Lazio. L’Inter uscendo dalla Coppa Italia e dall’Europa, con questi investimenti e qualità deve lottare per vincere lo Scudetto, che è l’ultimo obiettivo rimasto. La Lazio sta facendo una rincorsa incredibile. Sarà una partita difficile. I miei giocatori preferiti? Milinkovic e Barella li vorrei nella mia squadra ideale».